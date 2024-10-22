Страны G7 планируют сохранять российские активы замороженными и после окончания войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, было принято решение о замораживании некоторых российских активов. В частности тех, что находятся в Европе.

Почему российские активы будут и в дальнейшем заморожены

Страны G7 хотят держать российские активы замороженными и после окончания войны в Украине, сообщает японское издание Nikkei. Однако официальных заявлений от лидеров Большой семерки об этом, пока что нет.

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Источники издания сообщают, что заявления об этом решении должны быть выпущены до конца октября. Основной причиной дальнейшего замораживания этих активов является "давление" на Россию. Таким образом страны G7 хотят заставить Кремль компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию, и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине,

– говорится в проекте заявления от лидеров G7.

Обратите внимание! В проекте также будет сообщаться о кредите от G7, который должна получить Украина.