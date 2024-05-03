Шмыгаль обновил состав группы, работа которой поможет направить замороженные активы России в Украину

Замороженные российские активы на Западе должны любой ценой направить в пользу Украины. Об этом сообщил премьер-министр. Он пояснил, что это задание лично от президента Украины.

Российские активы должны передать Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что президент Владимира Зеленского дал четкое задание. Речь идет о том, чтобы в пользу Украины направили российские замороженные активы.

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Именно поэтому сегодня, 3 мая, был утвержден проект указа Президента Украины, который обновляет состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Кроме того, создаем отдельную подгруппу, которая непосредственно будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

Куда могут использовать активы россиян

В состав подгруппы войдут представители министерств, Офиса Президента, Парламента, НБУ, украинские и иностранные эксперты.

Глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, что есть несколько путей по использованию замороженных российских активов. Речь идет и о залоге для получения Украиной займа.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, ненарушение международного права, которую ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженных активов.

Пышный добавляет, что сейчас идет дискуссия вокруг других вариантов, например долгового. То есть замороженные российские активы рассматривают как залог для соответствующего займа.

Есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заем под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы,

– говорит Пышный.

Единственной преградой для Украины относительно получения замороженных активов России сейчас является политическая воля международных партнеров.