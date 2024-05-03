Шмыгаль обновил состав группы, работа которой поможет направить замороженные активы России в Украину
Источник:Денис Шмыгаль
Замороженные российские активы на Западе должны любой ценой направить в пользу Украины. Об этом сообщил премьер-министр. Он пояснил, что это задание лично от президента Украины.
Российские активы должны передать Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что президент Владимира Зеленского дал четкое задание. Речь идет о том, чтобы в пользу Украины направили российские замороженные активы.
Читайте также Замороженные российские активы на благо Украины: как ЕС хочет потратить эти деньги
Именно поэтому сегодня, 3 мая, был утвержден проект указа Президента Украины, который обновляет состав рабочей группы, занимающейся разработкой механизмов возмещения.
Кроме того, создаем отдельную подгруппу, которая непосредственно будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.
Куда могут использовать активы россиян
Глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, что есть несколько путей по использованию замороженных российских активов. Речь идет и о залоге для получения Украиной займа.
Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, ненарушение международного права, которую ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженных активов.
Пышный добавляет, что сейчас идет дискуссия вокруг других вариантов, например долгового. То есть замороженные российские активы рассматривают как залог для соответствующего займа.
Есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заем под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы,
– говорит Пышный.