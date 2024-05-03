Російські активи мають передати Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський дав чітке завдання. Йдеться про те, щоб на користь України спрямували російські заморожені активи.

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Саме тому сьогодні, 3 травня, було затверджено проєкт указу Президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Крім того, створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном.

Зауважте! До складу підгрупи увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, Парламенту, НБУ, українські та іноземні експерти.

Куди можуть використати активи росіян

Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що є декілька шляхів щодо використання заморожених російських активів. Йдеться й про заставу для отримання Україною позики.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів.

Пишний додає, що зараз триває дискусія навколо інших варіантів, як-от боргового. Тобто заморожені російські активи розглядають як заставу для відповідної позики.

Є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи,

– каже Пишний.

Зверніть увагу! Єдиною перепоною для України стосовно отримання заморожених активів Росії наразі є політична воля міжнародних партнерів.