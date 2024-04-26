Чтобы не переплачивать: когда передавать показатели за воду

26 апреля 2024, 14:43
Читати новину українською

Чтобы не получить завышенные платежки за водоснабжение и водоотвод, стоит вовремя передать показатели счетчиков. Это надо делать в конце каждого месяца.

Когда передать показатели

Чтобы избежать переплат за воду, важно своевременно передавать показания счетчика.

Читайте также Останутся ли цены на газ неизменными: в "Нафтогазе" дали ответ

Показатели следует подавать до 28-го числа каждого месяца, и вот несколько способов, как это сделать:

  • Через личный кабинет на сайте водоканала.
  • С помощью Viber-бота.
  • По телефону в контакт-центр по телефону (044) 202-0202.
  • Через Telegram-бот.
  • В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) или Центрах обслуживания потребителей по телефону 247-40-40.
  • Указав показатели в графе платежного оповещения при оплате в банковских учреждениях.
Важно! В течение трех месяцев после конца отопительного сезона необходимо провести поверку счетчиков. Инициировать ее могут как сами потребители, так и поставщик.

Актуальные тарифы на воду

Для нескольких водоканалов произошло повышение платы за обслуживание с начала года:

  • В "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение выросла почти на 38% для потребителей без коммерческих узлов учета, составляя 19,63 гривны. Для тех, у кого установлены счетчики, тарифы поднялись на 6% до 31,15 гривны. По водоотведению, для пользователей без счетчиков цена увеличилась с 28,5 до 39,26 гривны, тогда как для тех, кто использует счетчики, тарифы выросли с 43,6 гривны до 50,78 гривны.
  • В начале 2024 года местные власти Нововолынска и "Бориспольводоканал" также приняли решение о повышении тарифов на воду.

Автор: Дарія Подвишенна