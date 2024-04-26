Чтобы не переплачивать: когда передавать показатели за воду

Чтобы не получить завышенные платежки за водоснабжение и водоотвод, стоит вовремя передать показатели счетчиков. Это надо делать в конце каждого месяца.

Когда передать показатели

Чтобы избежать переплат за воду, важно своевременно передавать показания счетчика.

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Показатели следует подавать до 28-го числа каждого месяца, и вот несколько способов, как это сделать:

Через личный кабинет на сайте водоканала.

С помощью Viber-бота.

По телефону в контакт-центр по телефону (044) 202-0202.

Через Telegram-бот.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) или Центрах обслуживания потребителей по телефону 247-40-40.

Указав показатели в графе платежного оповещения при оплате в банковских учреждениях.

Актуальные тарифы на воду

! В течение трех месяцев после конца отопительного сезона необходимо провести поверку счетчиков. Инициировать ее могут как сами потребители, так и поставщик.

Для нескольких водоканалов произошло повышение платы за обслуживание с начала года: