Остался финальный шаг: когда Украина получит первый платеж по кредиту на 90 миллиардов евро

В декабре 2025 года европейские лидеры одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а 11 февраля 2026 года его одобрили в Европарламенте. Последнее голосование, которое является формальным, должно состояться в Совете ЕС.

Как будет распределен заем от ЕС?

Программа на 90 миллиардов евро от ЕС, которую одобрили для Украины, рассчитана на 2 года, то есть на 2026 и 2027 годы, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время закрытого общения с журналистами.

По словам главы правительства, на повестке дня сейчас разработка украинской финансовой стратегии в соответствии со стандартами Евросоюза, которая включает оборонные и бюджетные показатели на 2026 – 2027 годы.

По предварительному распределению, то 60 миллиардов евро планируют использовать на оборону, а 30 миллиардов – на бюджетную поддержку.

Министерство финансов и Министерство обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных потребностей. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам. Мы рассчитываем получить финансирование уже с апреля,

– подчеркнула Свириденко.

Напоминаем! Кредит от ЕС установили под 0%, впрочем сначала основной идеей было кредитование под гарантию российских замороженных активов. Однако согласия относительно этого так и не удалось достичь.

Как Украина будет покрывать кредит от ЕС?

Украина будет обязана вернуть основную сумму кредита на уровне 90 миллиардов евро, однако только после того, как получит репарации от России за начатую войну, говорится на сайте Европарламента.

Зато сам кредит будут финансировать благодаря позиции ЕС на финансовых рынках, а проценты будут платить из европейского бюджета.

Обслуживание долга оценили в 1 миллиард евро в год в 2027 году, а в 2028 году – на уровне 3 миллиардов евро в год.

Известно, что после официального утверждения от Совета ЕС, первый транш кредита будет осуществлен в начале второго квартала 2026 года.

Почему первый платеж задерживают?