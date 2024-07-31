Отключения света продлятся не один год: когда в Украине улучшится ситуация с энергетикой

Уже несколько дней в Украине наблюдается улучшение ситуации со светом. Актуальным остается вопрос, долго ли продлится такая тенденция.

Отключение не на один год

Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что ситуация с электроэнергией уже улучшилась, потому что в последние дни отключений либо не было, либо они были минимальными.

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Андрей Закревский Энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Облегчение ситуации произошло, потому что некоторые мощности генерации введены в эксплуатацию. И второе, скорее не наши потребители начали меньше потреблять, хотя это тоже частично есть, а европейские потребители ушли на каникулы, – куча свободной энергии. И мы пользуясь нашими прайс-кепами, можем спокойно их использовать для того, чтобы докупать электроэнергию

Однако уже в конце октября или в начале ноября ситуация с отключениями снова ухудшится, потому что европейцы снова увеличат свое потребление электроэнергии.

Олег Попенко в разговоре с 24 Каналом согласился, что в последние дни ситуация с отключениями немного улучшилась. Он объяснил, что так произошло из-за:

погодных условий;

снижения потребления электроэнергии;

вывода из капитального ремонта двух энергоблоков АЭС.

Олег Попенко Эксперт по ЖКХ, тарифов и вопросов коммунального хозяйства. Отключения будут продолжаться минимум полтора – два года и это после того как завершатся боевые действия. Поскольку планировать на сегодня проведение капитальных ремонтов, восстановление энергетической инфраструктуры невозможно, потому что в любой момент она может быть разрушена.

Зависит ли отключение от региона

Оба эксперта согласились с мнением, что отключения зависят от региона Украины.

Сейчас приняли решение, что в первую очередь будут обеспечивать прифронтовые регионы. Как по мне, это правильно. Они и так страдают, так хотя бы имеют электроэнергию не по графикам, а в перерывах между обстрелами. Потому что в прифронтовых областях, если идет тревога, которая не такая, что игнорируется сейчас в 90% всей Украины, а когда ты знаешь, что сейчас в укрытие надо сходить. То потом надо прийти после обстрела, поставить стираться, что-то приготовить и так далее,

– сказал Закревский.

Он добавил, что сейчас мы выравниваем дефицит по всей территории Украины. У нас есть проблемы в городах: Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Там, где у нас недостаточно больших силовых трансформаторов. Удары по ним или их поломка приведет к сильному дефициту в регионе.

Попенко дополнил, что чем ближе к линии фронта и границе с Россией, тем больше проблем с поставками электроэнергии, с наличием электроэнергии в сети.

Потому что там разрушена практически вся энергетическая инфраструктура, генерация разрушена, и подавать электроэнергию туда все становится все сложнее. И чем ближе к западным границам, тем там ситуация с наличием электроэнергии в сети лучше, потому что у нас есть возможность импорта электроэнергии из-за рубежа,

– сказал он.

Приоритетность подключений не прописана в законодательной базе, но такая практика точечно существует.

Не все прифронтовые области насыщают (электроэнергией – 24 Канал) лучше, например в Сумской области гораздо сложнее, а в Харькове гораздо лучше. Поэтому есть определенный приоритет, но все же для прифронтовых областей,

– добавил эксперт.

В населенных пунктах и на объектах в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны отключать электроэнергию не будут.