В одном из городов Украины готовятся завершить отопительный сезон: названа конечная дата

В Луцке на этой неделе завершится отопительный сезон. Прекращение теплоснабжения состоится в четверг – 27 марта.

Почему завершается отопительный сезон в Луцке

Решение о завершении отопительного сезона принято, в частности, благодаря потеплению, пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Полищука.

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Игорь Полищук Городской голова Луцка Такое решение принято с учетом прогнозируемое устойчивое повышение температуры, для недопущения перегрева домов и с целью эффективного использования энергоносителей.

Как говорит Полищук, подача отопления может быть восстановлена для больниц, если в этом будет необходимость.

ГКП "Луцктепло" будет готово возобновить подачу теплоносителя для нужд больничных учреждений на их запрос в случае устойчивого понижения температур,

– говорит мэр Луцка.

Напомним! Согласно действующему законодательству, отопительный сезон должен быть завершен, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд превышает +8 градусов по Цельсию. Однако эти сроки могут варьироваться, в зависимости от региона и других обстоятельств.