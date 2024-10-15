Новый закон о налогах: почему ваш аванс будет уменьшен

Недавно Рада утвердила закон о повышении налогов. Теперь спикер подписал соответствующий налоговый законопроект.

Когда закон вступит в силу

После подписи, спикер ВРУ Руслан Стефанчук отправил законопроект в Офис Президента. Теперь нужно дождаться, когда нововведение утвердит Зеленский, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение.

Согласно законопроекту №11416д военный сбор должен вырасти 5% для физлиц. Исключением являются военные, для которых это значение будет составлять 1,5%.

Напомним! Закон о повышении налогов должен способствовать дополнительным поступлениям в бюджет. По подсчетам Минфина, это ориентировочно 27,3 миллиарда гривен поступлений в 2024 году и 107,7 миллиарда гривен в 2025.