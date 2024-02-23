Пенсия в феврале: какой конечный срок выплаты для пенсионеров
Каждый пенсионер ежемесячно должен получить свои пенсионные выплаты до 25 числа текущего месяца. В Пенсионном фонде сообщили, на что и куда были потрачены средства в феврале. Речь идет о пенсионных выплатах, субсидиях, больничных и тому подобном.
До какого числа можно получить пенсию в Украине
В Украине согласно Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа месяца.
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Таким образом, до 25 февраля украинцы смогут получить пенсионные выплаты по месту фактического проживания или на счет в банке.
Как сообщают в Пенсионном фонде, по состоянию на 19 февраля были профинансированы:
- пенсионные выплаты – 43,1 миллиарда гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 8,6 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 34,5 миллиарда гривен;
- выплаты жилищных субсидий и льгот – 4674,9 миллиона гривен;
- страховые выплаты – 2081,9 миллиона гривен, в частности на оплату больничных – 1003,7 миллиона гривен.
Какие пенсии получают украинцы
С 1 января 2024 году в Украине изменился размер прожиточного минимума. Теперь он составляет:
- 3023 гривен – для трудоспособных лиц,
- 2563 гривен – для детей в возрасте до 6 лет,
- 3196 гривен – для детей от 6 до 18 лет,
- 2361 гривен – для лиц, утративших трудоспособность.
В соответствии с этой цифрой в Украине:
- минимальная выплата увеличилась с 2093 до 2361 гривны,
- максимальная – с 20 930 до 23 610 гривен.
Кроме этого, изменился еще и страховой стаж для выхода на пенсию:
- пенсия в 60 лет – стаж не менее 31 года,
- в 63 года – со стажем 21 – 31 год,
- в 65 лет – 15 – 21 год.