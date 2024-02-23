Пенсия в феврале: какой конечный срок выплаты для пенсионеров

Каждый пенсионер ежемесячно должен получить свои пенсионные выплаты до 25 числа текущего месяца. В Пенсионном фонде сообщили, на что и куда были потрачены средства в феврале. Речь идет о пенсионных выплатах, субсидиях, больничных и тому подобном.

До какого числа можно получить пенсию в Украине

В Украине согласно Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа месяца.

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Таким образом, до 25 февраля украинцы смогут получить пенсионные выплаты по месту фактического проживания или на счет в банке.

Как сообщают в Пенсионном фонде, по состоянию на 19 февраля были профинансированы:

пенсионные выплаты – 43,1 миллиарда гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 8,6 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 34,5 миллиарда гривен;

выплаты жилищных субсидий и льгот – 4674,9 миллиона гривен;

страховые выплаты – 2081,9 миллиона гривен, в частности на оплату больничных – 1003,7 миллиона гривен.

Какие пенсии получают украинцы

В феврале Пенсионный фонд предоставил 695 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы.

С 1 января 2024 году в Украине изменился размер прожиточного минимума. Теперь он составляет:

3023 гривен – для трудоспособных лиц,

2563 гривен – для детей в возрасте до 6 лет,

3196 гривен – для детей от 6 до 18 лет,

2361 гривен – для лиц, утративших трудоспособность.

Общий показатель прожиточного минимума вырос с 2589 гривен до 2920 гривен.

В соответствии с этой цифрой в Украине:

минимальная выплата увеличилась с 2093 до 2361 гривны,

максимальная – с 20 930 до 23 610 гривен.

Кроме этого, изменился еще и страховой стаж для выхода на пенсию:

пенсия в 60 лет – стаж не менее 31 года,

в 63 года – со стажем 21 – 31 год,

в 65 лет – 15 – 21 год.

Если лицо не имеет минимального стажа в возрасте 65 лет, то государство выплачивает не пенсию по возрасту, а социальную помощь. Размер ее составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то есть 2361 гривну.