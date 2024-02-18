Как международная помощь влияет на валютный рынок

По состоянию на сейчас, украинский бюджет нуждается во внешнем финансировании. Именно поэтому, задержка этих средств влияет на курс.

Что влияет на валютный рынок

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке является довольно стабильной. По его мнению, угрозы для курса хоть и есть, однако, назвать их значимыми факторами нельзя.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Первый транш от ЕС в размере 4,5 миллиардов евро ожидается уже в марте, этот фактор станет "успокаивающим" для рынка, ведь международная финпомощь направляется на покрытие расходов госбюджета, то есть стабилизирует экономику страны.

Лесовой выделил и другие аспекты, которые могут скорректировать ситуацию на валютном рынке:

блокирование украинских границ;

продолжение стратегии либерализации;

развитие экономики Украины;

уменьшение давления на рынок со стороны импортеров;

эмоциональный фактор внутри общества.

Каким будет курс

В течение следующей недели на валютном рынке продолжатся тенденции, которые были заложены ранее. Небольшие колебания хоть и будут, но общую ситуацию это не изменит.

На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то будут расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: в пределах 0,2 гривны на межбанке и 0,3 – 0,5 гривен на наличном рынке,

– отмечает Лесовой

Лесовой считает, что в течение следующей недели ситуация с курсом будет такая:

на межбанке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, на наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро;

разница между курсом покупки и продажи на безналичном рынке не превысит 0,1 гривны, на наличном – 0,5 гривен;

в обменниках разница между курсом покупки и продажи может достичь 1 гривны.

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