Доллар растет: неужели валюта подорожает в июне

В июне доллар может подорожать. На это повлияют некоторые факторы, в частности, вероятное увеличение тарифов.

Почему вырастет доллар

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу уточнил, что в течении мая доллар на межбанке вырос уже на 2%. Однако сейчас этот процесс может замедлиться.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Еще одна интрига – вырастут ли с 1 июня тарифы на электроэнергию и на сколько, ведь в дальнейшем они могут повлиять на текущую инфляцию, что непременно впоследствии отразится на курсовых показателях. Однако, вряд ли это произойдет мгновенно.

Лесовой отмечает, что валютный рынок готов к возможным вызовам, поэтому разительных изменений курса не произойдет. Банкир определил факторы, которые больше всего повлияют на ситуацию:

продолжение действия режима управляемой гибкости;

экономическое развитие;

валютные поступления через развитие экспорта;

денежная помощь от международных партнеров;

продолжение политики либерализации, которую продолжает НБУ.

Каким будет курс с 3 июня

Лесовой прогнозирует что курс на межбанке с 3 по 9 июня будет 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро. На наличном рынке ситуация ожидается такая:

доллар будет на уровне 40 – 41 гривны;

евро – 43 – 46 гривен.

Ежедневные курсовые колебания будут оставаться такие:

межбанк: до 0,2 – 0 0,3 гривны;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны;

обменные пункты: до 0,5 гривны.

Разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет более 0,7 гривны. При этом средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 2%. А вот разница между курсами покупки и продажи ожидается следующая: