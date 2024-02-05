Почему снижается доллар: объяснение НБУ
Источник:НБУ
В конце 2023 года доллар значительно вырос. На это повлияло увеличение бюджетных расходов.
Почему изменился курс
В первой половине января доллар начал снижаться. При этом, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий сообщает, что в начале года валютные интервенции остаются довольно значительными.
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По сравнению с декабрьскими показателями, январские валютные интервенции снизились. Сначала они достигли 150 миллионов долларов, однако в конце января они уменьшились до 80 миллионов долларов.
Соответственно, эти изменения повлияли и на курс. С начала года улучшился баланс между спросом и предложением, показатель укрепления составил 1,2%.
Что повлияет на курс
Глава НБУ Андрей Пышный, в свою очередь, отметил, что в базовом сценарии обновленного макропрогноза Нацбанка говорится о тенденции снижения рисков безопасности с 2025 года. Параллельно с этим регулятор, планирует стимулировать обеспечение внешнего финансирования со стороны международных партнеров.
Украина прожила уже месяц в условиях нарушения ритмичности международной помощи благодаря сформированным внутренним ресурсам. Нам удалось удержать ситуацию под контролем и избежать эмиссионного финансирования бюджета. В то же время, пока война будет продолжаться, будет сохраняться потребность в международной помощи.
Также Пышный отметил важность реинтеграции деоккупированных территорий. Он считает, что украинские банки должны приложить максимум усилий для обеспечения этих земель финансовыми учреждениями и специальными сервисами.