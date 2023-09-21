Почему в конце сентября будет колебаться курс валют
С приближением октября на рынок косвенно начнет давить фактор возможных вражеских атак на энергоинфраструктуру. Не исключено, определенное "нагнетание" общественных настроений.
Курс в конце сентября
За последнюю неделю сентября глобальные изменения наличного курса доллара маловероятны, если НБУ не внедрит следующий шаг либерализации валютного рынка. В разговоре с 24 Каналом, Тарас Лесовой рассказал о том, какие факторы напрямую повлияют на изменения внутри финансового рынка.
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В целом, если отвергнуть возможные глобальные изменения, курс вряд ли пересечет 38,7 – 39 гривен за доллар и 41,7 – гривны за евро. В то же время спрэд останется в "сознательном" состоянии - до 0,3 грн, а текущий (ежедневный) курс будет колебаться от 0,3 до 0,5 гривен.
По мнению банкира, на наличный курс больше всего повлияют
- Состояние развития экономики (прочная гривна, экономическое продвижение, что позволило регулятору снизить учетную ставку до 20%).
- В первом полугодии зафиксировано сокращение дефицита бюджета от запланированного почти на 40% - на 488 млрд грн (прогнозировалось, что в первом полугодии запланированный росписью общего фонда дефицит бюджета составит 1 237,4 миллиарда гривен).
- По прогнозу НБУ, ожидаемый рост ВВП составит почти на 3% до конца года, а по итогам августа в годовом исчислении инфляция сократилась до 8,6%.
- Международная финансовая помощь, что делает невозможным неконтролируемое увеличение дефицита бюджета (международные поступления за 6 месяцев составили 49% от всех поступлений общего фонда госбюджета).
- Своевременные и достаточно эффективные решения НБУ для "снятия напряжения" на наличном рынке – увеличение лимита продаж банками наличной валюты до 50 тысяч гривен, а также увеличение лимита до 200 тысяч гривен для приобретения гражданами безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитных вкладах.
- Снятие ряда валютных ограничений – 15 сентября НБУ внес изменения, в частности, по увеличению предложения наличной валюты (возможности финсектора по продаже валюты значительно расширены). Таким образом, предложение наличной валюты может значительно возрасти, что отразится на наличном курсе.
С одной стороны, после изменений от 15 сентября на наличном рынке должно увеличиться предложение от банков, с другой – рынок ожидает законодательные изменения к межбанковскому рынку, что даст свободу для движения курса на МВРУ.
– считает Лесовой.
По всем признакам на наличном рынке сохранится относительно спокойная ситуация. Самое главное, что в условиях войны экономика развивается по восходящей, что позволяет для дальнейших оптимистических прогнозов.WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.