Долгожданный "штиль": когда курс доллара начнет расти снова

Вероятно, НБУ продолжит действие режима управляемой гибкости, что делает невозможным любые стремительные курсовые движения. Да и эффективные и своевременные меры регулятора, при необходимости, могут нивелировать или существенно смягчить влияние на валюту.

Как изменится ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что в середине августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Как и на прошлой неделе, продлится курсовой "промежуточный период".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть будет продолжаться тенденция, когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамиках будут оставаться в пределах новых коридоров. В то же время этот этап не продлится вечно, ведь инфляционное давление осенью может стать более ощутимым и инфляционный прогноз уже немного другой – до 8,5%.

Банкир уточняет, что кульминация на валютном рынке "отложена" на осень, когда курсовые показатели будут незначительными и достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений, заложенных в бюджет на 2024 год. То есть отметки 42,10 гривны за доллар.

Характеристики валютного рынка на следующей неделе

Ранее годовая инфляция прогнозировалась на уровне 8,2%.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,3 – 0,5 гривны. Остальные показатели будут такими:

Коридоры валютных колебаний:

на межбанке – 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке – 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Текущие курсовые колебания:

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,

комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны,

обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,

коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,

обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов покупки:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за доллар, 0,3 – 0,5 за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

Разница курсов продажи:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Курсовые отклонения в среднем будут составлять 2% от стартового курса недели.