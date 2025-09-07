Соединенные Штаты заявили о готовности усилить экономическое давление на Россию. Министр финансов Скотт Бессент пояснил, что для этого необходима решительная поддержка европейских союзников.

В Белом доме готовы на серьезные решения, что разительно ударят по экономике России. Об этом стало известно из заявления репортера по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алана Рапопорта, передает 24 Канал.

Что сказал Бессент об экономическом давлении на Россию?

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций, в частности второстепенных.

Вероятно, удастся принять также повышение пошлин для стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Такой шаг, считают в США, может серьезно ударить по экономике Риссии.

Мы готовы к решительным действиям, но без участия европейских партнеров этого будет недостаточно,

– отметил Бессент.

В Белом доме считают, что усиление санкционного давления способно довести экономику России до грани коллапса и заставить Путина пойти на переговоры.

Что известно о введении санкций против России?