"Срочно остановить спад": как коллапс в промышленности повлияет на режим Лукашенко

Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины, однако это имеет определенные экономические последствия для самого же Минска. Новый кризис в промышленности – очередное доказательство этому.

Что происходит с экономикой Беларуси?

О том, каковы последствия промышленного коллапса для Лукашенко, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Смотрите также Путин начал угрожать Лукашенко: что пошло не так в отношениях между диктаторами

Так, по прогнозу белорусского минфина в 2026 году доходы страны вырастут на 17% или до 92,08 миллиарда рублей. Уровень расходов будет на отметке 15,8% – 97,19 миллиардов рублей.

Отмечается, что дефицит заложен заранее, поэтому все экономические риски просчитали.

Обратите внимание! В 2026 году страна увеличит финансирование на силовые структуры и суды. Доля расходов увеличится до 7% или 6,8 миллиардов рублей.

В то же время известно, что на оборонные расходы Минск выделяет 4,6 миллиарда, что равно 4,7% от общего бюджета.

Интересно, что доля налоговых поступлений сократилась с 85,7% до 83%. Однако доля безвозмездных поступлений от иностранных государств подскочила с 5,6% до 7,2%.

Заметьте! Речь идет о "подарках" из Москвы. Так, уровень поступлений растет, а независимость Беларуси движется к нулю.

Кроме того, экономика страны идет в том же направлении из-за ряда промышленных проблем.

Какова реакция Лукашенко на экономический кризис?

Президент Беларуси признал сложную экономическую ситуацию в стране и призвал "срочно остановить спад в промышленности и разгрузить склады". Именно так Лукашенко прокомментировал ситуацию, когда в его стране:

за январь промышленное производство сократилось на 3,4%;

оборонная промышленность упала на 7,5%;

складские запасы выросли на 800 миллионов рублей, что составляет почти 90% от месячного объема производства.

В Службе разведки отмечают, что Беларусь не имеет других рынков для сбыта товара, кроме России. Однако рынок Кремля в них не нуждается, ведь страна тоже на грани экономического кризиса.

Относительно сельского хозяйства – аналогично. Хотя страна выделила государственную поддержку на покрытие убытков в размере 2,1 миллиарда рублей, не считая льготные займы, улучшить ситуацию вряд ли удастся.

Что об экономической ситуации Беларуси думают эксперты?

В эфире телеканала FREEДОМ Вадим Можейко, политический аналитик, рассказал, что ждет экономику Беларуси в ближайшие годы.

Белорусская экономика все глубже зависит от российской, в том числе от поставок для российского военно-промышленного комплекса. Это не только продукты двойного назначения, например, шасси Минского завода колесных тягачей, на которых размещаются российские ракеты. Это и производство снарядов, и сборка дронов. Есть даже показательный пример: советское предприятие, которое раньше делало лыжи, теперь переориентировалось на выпуск деревянных ящиков для снарядов. Казалось бы, ящики никого не убивают, но это продукция для российского ВПК,

– говорит эксперт.

В частности он добавил, что пока экономика Беларуси катастрофически не падает, ведь есть небольшой рост ВВП. Однако стабильность будет зависеть от "сотрудничества" с Москвой и влиянием страны-агрессора.

Что еще известно о зависимости Минска от Кремля?

Недавно сообщалось, что в западных регионах Беларуси мужчинам начали раздавать повестки. Причина – внезапная проверка армии, которую анонсировал глава государства.

В то же время Зеленский заявил, что Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины. В частности речь идет о ретрансляторах, которые поддерживают применение российских ударных беспилотников.