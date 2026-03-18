Оформить документы на рабочую поездку в 2026 году: понадобится ли командировочное удостоверение

Удостоверение на служебную поездку создавали, чтобы предоставить возможность работникам получать суточные. Однако сейчас процесс оформления документов упростили, чтобы избежать лишней бюрократии.

Для чего нужно командировочное удостоверение?

Так, для выезда в командировку нужно иметь только приказ руководителя.

Так, для выезда в командировку нужно иметь только приказ руководителя. Удостоверение о служебной поездке отменили еще в 2011 году по приказу Минфина. Цель решения – уменьшить бюрократию. Фактически оба документа удостоверяли одно и то же. А сейчас бизнес, предприниматели и компании оформляют только одно подтверждение, что уменьшает давление на их работу.

В частности приказ удостоверяет направление работника в служебную поездку. Документ создают в произвольной форме. Однако среди обязательной информации, нужно указывать:

ФИО и должность работника, которого отправляют в командировку;

название населенного пункта или города, страны, куда направляют на работу;

название предприятия или объекта, где нужно выполнить задание где нужно выполнить задание;

цели командировки;

срок поездки с указанием даты начала и окончания;

сумма суточных;

другие моменты, которые предусматривает работодатель. Какие функции имело командировочное удостоверение? Важность предыдущего документа прежде всего заключалась в том, чтобы работник не остался без финансовой поддержки на время служебной поездки. То есть удостоверение создавали для того, чтобы у человека было основание для суточных выплат на собственные нужды во время работы в другом городе. Об этом говорится на ресурсе Дебет-Кредит. Также документ подтверждал срок работы на другом предприятии и конкретное место пребывания. Заметьте! Если работник не имеет приказа о командировке – ему не будут платить суточные.

Сейчас работникам дают предварительный расчет на расходы за сутки. В частности, потом можно их подтвердить чеками. Аналогичное касается покупки билетов и компенсации проезда.

Какие особенности командировки во время военного положения?

На ресурсе "Судебно-юридическая газета" говорится о том, что выплата суточных и компенсации за расходы работников несколько увеличили во время войны. Однако это касается только тех служащих или работников, которые едут в рабочую поездку в зону боевых действий. Для них применяют отдельные коэффициенты окладов.

В то же время Юго-восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отмечает, что для командировок из зоны боевых действий в "спокойный" регион – оклад будут считать без дополнительных коэффициентов.

Когда рабочее место работника расположено на территории активных (возможных) боевых действий, а отправляют его в служебную командировку в местность, где таких действий нет, при определении дневного заработка для сравнения его со средним, следует применять обычный должностной оклад,

– объяснили в Государственной службе по вопросам труда.

В частности, соответствующее правило советуют использовать для служащих местного самоуправления.

Что еще нужно знать об особенностях работы?

Прежде всего следует помнить о авансовом отчете. Другими словами – это подтверждение служебных расходов. В документе надо указывать, на что именно пошли деньги выделенные на командировку или под отчет. В частности вместе с ним подать в бухгалтерию чеки, счета, квитанции или билеты.

Что касается неиспользованного отпуска за рабочий год – работник может рассчитывать на компенсацию. Однако деньги вернут только при увольнении или в отдельных случаях.