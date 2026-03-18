Для чого потрібне посвідчення про відрядження?

Про те, яким документом засвідчити робочу поїздку, йдеться на ресурсі kadroland.

Так, для виїзду у відрядження потрібно мати лише наказ керівника. Посвідчення про службову поїздку скасували ще 2011 року за наказом Мінфіну. Мета рішення – зменшити бюрократію. Фактично обидва документи засвідчували одне й те ж саме. А нині бізнес, підприємці та компанії оформлюють лише одне підтвердження, що зменшує тиск на їхню роботу.

Зокрема наказ засвідчує направлення працівника у службову поїздку. Документ створюють у довільній формі. Однак серед обов'язкової інформації, потрібно вказувати:

ПІБ та посаду працівника, якого відправляють у відрядження;

назву населеного пункту чи міста, країни, куди направляють на роботу;

назву підприємства чи об'єкту, де потрібно виконати завдання;

цілі відрядження;

строк поїздки із зазначенням дати початку й закінчення;

сума добових;

інші моменти, які передбачає роботодавець. Які функції мало посвідчення про відрядження? Важливість попереднього документа передусім полягала в тому, щоб працівник не залишився без фінансової підтримки на час службової поїздки. Тобто посвідчення сворювали для того, аби в людини була підстава для добових виплат на власні потреби під час роботи в іншому місті. Про це йдеться на ресурсі Дебет-Кредит. Також документ підтверджував строк роботи на іншому підприємстві та конкретне місце перебування. Зауважте! Якщо працівник не має наказу про відрядження – йому не платитимуть добові.

Нині працівникам дають попередній розрахунок на витрати за добу. Зокрема потім можна їх підтвердити чеками. Аналогічне стосується купівлі квитків та компенсації проїзду.

Які особливості відрядження під час воєнного стану?

На ресурсі "Судово-юридична газета" йдеться про те, що виплата добових та компенсації за витрати працівників дещо збільшили під час війни. Однак це стосується лише тих службовців або працівників, які їдуть у робочу поїздку в зону бойових дій. Для них застосовують окремі коефіцієнти окладів.

Водночас Південно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці зазначає, що для відряджень із зони бойових дій у "спокійний" регіон – оклад рахуватимуть без додаткових коефіцієнтів.

Коли робоче місце працівника розташоване на території активних (можливих) бойових дій, а відправляють його в службове відрядження в місцевість, де таких дій немає, під час визначення денного заробітку для порівняння його з середнім, слід застосовувати звичайний посадовий оклад,

– пояснили в Державній службі з питань праці.

Зокрема відповідне правило радять використовувати для службовців місцевого самоврядування.

Що ще потрібно знати про особливості роботи?

Передусім варто пам'ятати про авансовий звіт. Іншими словами – це підтвердження службових витрат. У документі треба зазначати, на що саме пішли гроші виділені на відрядження або під звіт. Зокрема разом із ним подати в бухгалтерію чеки, рахунки, квитанції або квитки.

Щодо невикористаної відпустки за робочий рік – працівник може розраховувати на компенсацію. Однак гроші повернуть лише під час звільнення або в окремих випадках.