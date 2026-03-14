Що охоплює КВЕД 47.19?

КВЕД 47.19 має назву "Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах" і дозволяє продавати різні товари межах одного магазину, пише Опендатабот.

Цей код охоплює роздрібну торгівлю в магазинах, де продають широкий асортимент різних товарів, і жодна категорія не має явної переваги. Тобто це торгові точки, де покупці можуть знайти різні групи продукції в одному місці, пише ДебетКредит.

До асортименту таких магазинів можуть входити, наприклад:

одяг, взуття та аксесуари;

побутова техніка та електроніка;

меблі та товари для дому;

косметика та парфумерія;

ювелірні вироби;

іграшки, спортивні товари та інші споживчі товари.

Кому підходить КВЕД 47.19?

Діяльність за цим типом КВЕДу найкраще підходить для підприємців, які не хочуть обмежуватися однією категорією продукції та пропонують покупцям багато різних товарів одночасно.

Такий КВЕД дає можливість бізнесу швидко адаптуватися до попиту, який може зрости або скоротитися, та розширювати асортимент без зміни основного виду діяльності.

Які магазини можуть працювати за цим КВЕДом?

Код 47.19 зазвичай використовують підприємства, які мають широкий вибір продукції. Зокрема, це можуть бути:

гіпермаркети та супермаркети;

універсальні магазини;

магазини формату "все для дому";

деякі торгові центри або мультибрендові магазини.

Зауважте! За цим кодом підприємець може торгувати навіть продуктами, але вони не повинні бути основним товаром. Якщо продукти займають більшу частину полиць, податкова вважатиме, що потрібен інший код.

