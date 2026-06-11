Що відбувається з працевлаштуванням та роботою в Україні

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження професійних очікувань молоді віком 15 – 20 років, проведеного "Фундацією Катерини Осадчої", що є в розпорядженні 24 каналу.

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Згідно з даними опитування, у якому взяли участь 1015 респондентів з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих Росією. Зокрема, 69% юних українців уже повністю або майже визначилися зі своїм фахом.

У чому ж полягає проблема? Молоді люди розуміють пріоритети держави. Але попри це, фіксується глибокий розрив між сферами, які підлітки вважають критично важливими для країни, і тими, де вони бачать себе.

Зверніть увагу! Найбільший дисбаланс виявлено у трьох сферах: будівництва, медицини та енергетики.

Наприклад, будівництво та відновлення країни загалом вважають критично потрібним для України 61% опитаних. Проте тільки 8% планують пов'язати з ним своє життя.

Медицину, а також реабілітацію, пріоритетною назвали 58% людей. Однак обрати її планує лише 10%.

Щодо енергетики та зелених технологій: потреба країни оцінюється у 38%. Але тільки 4% молоді.зацікавлені у галузі.

Найменший розрив наразі в інженерії та виробництві – 46% називають сферу важливою, і 19% готові в ній працювати.

Великою проблемою залишається й те, що підлітки станом на сьогодні не мають жодної "кар'єрної навігації", яка б допомогла спробувати професії на практиці. На тлі браку кадрів у стратегічних сферах експерти закликають оновити систему профорієнтації.

До Кабміну вже направили офіційну пропозицію щодо комплексної модернізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення. Вважається, що стара не відповідає викликам воєнного та післявоєнного часу.

Зокрема, уряду запропонували:

створити єдину координаційну Раду із залученням 14 міністерств;

законодавчо спростити для бізнесу умови офіційного стажування підлітків;

розробити окремі адаптаційні програми для ветеранів, ВПО та людей віком 45+.

Наразі інтеграцію молоді в ринок праці вже тестують. Це відбувається через локальні профорієнтаційні проєкти. Наприклад, через ініціативу "Демо Дні".

Важливо! Таким чином, підлітки можуть проходи прямі стажування у компаніях з можливістю подальшого працевлаштування.

Що ще варто знати про роботу у 2026 році

Україні потрібно ще чимало працівників для зростання економіки. Мова йде про 4,5 мільйона осіб. Зокрема, одним із ключових завдань є повернення українців з-за кордону.

Водночас середня зарплата жінок в Україні менша за чоловічу. У четвер, 4 червня, опублікували розміри середньомісячної зарплати за І квартал 2026 року. І середня зарплата жінок була нижче на 9 007 гривень.