Что происходит с трудоустройством и работой в Украине

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования профессиональных ожиданий молодежи в возрасте 15 – 20 лет, проведенного "Фондом Екатерины Осадчей", что есть в распоряжении 24 канала.

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Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1015 респондентов из всех регионов, кроме временно оккупированных Россией. В частности, 69% юных украинцев уже полностью или почти определились со своей специальностью.

В чем же заключается проблема? Молодые люди понимают приоритеты государства. Но несмотря на это, фиксируется глубокий разрыв между сферами, которые подростки считают критически важными для страны, и теми, где они видят себя.

Обратите внимание! Наибольший дисбаланс выявлен в трех сферах: строительства, медицины и энергетики.

Например, строительство и восстановление страны в целом считают критически нужным для Украины 61% опрошенных. Однако только 8% планируют связать с ним свою жизнь.

Медицину, а также реабилитацию, приоритетной назвали 58% людей. Однако выбрать ее планирует только 10%.

По энергетике и зеленых технологий: потребность страны оценивается в 38%. Но только 4% молодежи заинтересованы в отрасли.

Наименьший разрыв пока в инженерии и производстве – 46% называют сферу важной, и 19% готовы в ней работать.

Большой проблемой остается и то, что подростки на сегодня не имеют никакой "карьерной навигации", которая помогла бы попробовать профессии на практике. На фоне нехватки кадров в стратегических сферах эксперты призывают обновить систему профориентации.

В Кабмин уже направили официальное предложение по комплексной модернизации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения. Считается, что старая не соответствует вызовам военного и послевоенного времени.

В частности, правительству предложили:

создать единый координационный Совет с привлечением 14 министерств;

законодательно упростить для бизнеса условия официальной стажировки подростков;

разработать отдельные адаптационные программы для ветеранов, ВПО и людей в возрасте 45+.

Сейчас интеграцию молодежи в рынок труда уже тестируют. Это происходит через локальные профориентационные проекты. Например, через инициативу "Демо Дни".

Важно! Таким образом, подростки могут проходить прямые стажировки в компаниях с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Что еще стоит знать о работе в 2026 году

Украине нужно еще немало работников для рост экономики. Речь идет о 4,5 миллиона человек. В частности, одной из ключевых задач является возвращение украинцев из-за рубежа.

В то же время средняя зарплата женщин в Украине меньше мужской. В четверг, 4 июня, опубликовали размеры среднемесячной зарплаты за I квартал 2026 года. И средняя зарплата женщин была ниже на 9 007 гривен.