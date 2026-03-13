Що відомо про відпустки в Україні?

Зокрема новий Трудовий Кодекс України запроваджує деякі зміни щодо відпочинку.

Наприклад, тривалість щорічної основної відпустки збільшать – з 24 до 28 календарних днів. Водночас свята не будуть включати до щорічних оплачуваних відпусток, а також до відпустки при народженні дитини, соціальної відпустки на дітей та відпустки усиновлювачам.

Зверніть увагу! Крім того, щорічна основна оплачувана відпустка буде надаватися працівникам за кожен відпрацьований робочий рік, який розраховується з дня виникнення трудових відносин.

Водночас в Україні існує Калькулятор днів щорічної відпустки за робочі роки. Він має за мету оформити щорічну основну відпустку або ж розрахувати кількість днів невикористаної або використаної авансом відпустки перед звільненням особи.

Калькулятор розраховує кількість днів відпустки таким чином:

на день звільнення за весь період роботи до дня звільнення (галочка має стояти у полі "працівник звільняється", а "кінець періоду" – це останній робочий день);

на поточну дату розрахунку, якщо людина працює, із зазначенням останньої дати робочого року, за який виникає право на відпустку (тобто поле "кінець періоду").

Зауважте! Зокрема деякі періоди не зараховуються до стажу, що впливають на щорічну відпустку. Серед них період відсторонення від роботи, простій з провини працівника тощо.

