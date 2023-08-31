Новые комиссии при использовании Visa и Mastercard: когда ждать нововведений

Комиссия для использования карт Visa и Mastercard увеличится. Изменения ожидаются уже с октября, какая именно сумма дополнительной комиссии ожидает потребителей, читайте дальше.

Увеличение комиссии за использование банковских карт

В компаниях Visa и Mastercard объявили о повышении суммы комиссии, которую платят работники розничной торговли, принимая в качестве платежных средств кредитные и дебетовые карты. Изменения введут скоро. –

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Когда произойдут изменения в Visa

Компания объявила, что дополнительная комиссия начнет взиматься в октябре при транзакциях по интернету. В свою очередь, коммерческие карты: дебетовые, кредитные и платежные получат обновление в апреле. В этот же период начнут действовать изменения в отношении платежей по подписке.

Когда произойдут изменения в Mastercard

Эта компания введет все указанные изменения в октябре. В частности, это касается и кредитных карт.

В консалтинговой компании CMSPI подсчитали, что после введения изменений предприниматели будут платить более 500 миллионов долларов ежегодно.

Эксперты издания Nilson Report подсчитали, что американские предприниматели в прошлом году потратили рекордные 160,7 миллиарда долларов на комиссии за свайпы. Этот показатель на 16,7% выше, чем в 2021 году.

Межбанковская комиссия уже давно стала поводом к спорам. Решить этот вопрос очень тяжело.

Несмотря на то, что Visa и Mastercard самостоятельно устанавливают ставки комиссий, банки, к которым принадлежит карта, и удерживают данный платеж. С ростом популярности кредитных карт соответственно выросли и эти расходы.

Комиссия при передаче денег с кредитной карты на дебетовую обычно выше.