Увеличение комиссии за использование банковских карт
В компаниях Visa и Mastercard объявили о повышении суммы комиссии, которую платят работники розничной торговли, принимая в качестве платежных средств кредитные и дебетовые карты. Изменения введут скоро. –
Читайте дальше Что будет с валютой в сентябре: какие изменения ждут украинцев
Когда произойдут изменения в Visa
Компания объявила, что дополнительная комиссия начнет взиматься в октябре при транзакциях по интернету. В свою очередь, коммерческие карты: дебетовые, кредитные и платежные получат обновление в апреле. В этот же период начнут действовать изменения в отношении платежей по подписке.
Когда произойдут изменения в Mastercard
Эта компания введет все указанные изменения в октябре. В частности, это касается и кредитных карт.
Межбанковская комиссия уже давно стала поводом к спорам. Решить этот вопрос очень тяжело.
Несмотря на то, что Visa и Mastercard самостоятельно устанавливают ставки комиссий, банки, к которым принадлежит карта, и удерживают данный платеж. С ростом популярности кредитных карт соответственно выросли и эти расходы.