Збільшення комісії за використання банківських карт

У компаніях Visa і Mastercard оголосили про підвищення суми комісії, яку платять працівники роздрібної торгівлі, коли приймають в якості платіжних засобів кредитні та дебетові картки. Зміни запровадять незабаром. –

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Коли відбудуться зміни у Visa

Компанія оголосила, що додаткова комісія почне стягуватися у жовтні при транзакціях в інтернеті. Своєю чергою, комерційні карти: дебетові, кредитні та платіжні отримають оновлення аж у квітні. У цей же період почнуть діяти зміни відносно платежів за передплатою.

Коли відбудуться зміни у Mastercard

Ця компанія введе усі зазначені зміни у жовтні. Зокрема, це стосується і кредитних карток.

У консалтинговій компанії CMSPI підрахували, що після введення змін, підприємці платитимуть понад 500 мільйонів доларів щорічно. Експерти видання Nilson Report підрахували, що американські підприємці минулого року витратили рекордні 160,7 мільярда доларів на комісії за свайпи. Цей показник на 16,7% вищий ніж у 2021 році.

Міжбанківська комісія уже давно стала приводом для суперечок. Розв'язати це питання вкрай важко.

Попри те, що Visa та Mastercard самостійно встановлюють ставки комісій, саме банки, до яких належить карта, і утримують цей платіж. Зі зростанням популярності кредитних карток, відповідно виросли і ці витрати.

Зауважте! Комісія при передачі грошей з кредитної карти на дебетову зазвичай вища.