Збільшення комісії за використання банківських карт
У компаніях Visa і Mastercard оголосили про підвищення суми комісії, яку платять працівники роздрібної торгівлі, коли приймають в якості платіжних засобів кредитні та дебетові картки. Зміни запровадять незабаром. –
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Коли відбудуться зміни у Visa
Компанія оголосила, що додаткова комісія почне стягуватися у жовтні при транзакціях в інтернеті. Своєю чергою, комерційні карти: дебетові, кредитні та платіжні отримають оновлення аж у квітні. У цей же період почнуть діяти зміни відносно платежів за передплатою.
Коли відбудуться зміни у Mastercard
Ця компанія введе усі зазначені зміни у жовтні. Зокрема, це стосується і кредитних карток.
Міжбанківська комісія уже давно стала приводом для суперечок. Розв'язати це питання вкрай важко.
Попри те, що Visa та Mastercard самостійно встановлюють ставки комісій, саме банки, до яких належить карта, і утримують цей платіж. Зі зростанням популярності кредитних карток, відповідно виросли і ці витрати.