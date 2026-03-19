Платить за коммуналку можно меньше: вы точно не знали об этом лайфхаке
- Клиенты ПриватБанка могут платить меньше за коммуналку, используя сервис "Приват24" для онлайн-оплаты.
- Комиссия не взимается, если оплата осуществляется с "Карты для выплат", сумма меньше 5 тысяч гривен и не превышает 15 платежей в месяц.
Платить меньше за коммуналку могут клиенты ПриватБанка. Речь идет о тех потребителях, кто пользуется цифровыми сервисами. То есть, оплачивает коммуналку онлайн.
Как платить меньше за коммуналку, благодаря ПриватБанку?
Платить меньше за коммуналку можно, благодаря сервису "Приват24", сообщает ПриватБанк.
Система "Приват24" имеет ряд преимуществ. В частности:
- возможность оплачивать коммуналку круглосуточно;
- отслеживать платежи;
- и проверять архив платежей.
Сервисом "Приват24" можно воспользоваться благодаря браузеру. Также ПриватБанк позволяет оплачивать коммуналку через:
- приложение;
- терминал самообслуживания;
- а также – позвонив оператору.
Обратите внимание! Именно при оплате онлайн можно обеспечить наименьшие траты.
Дело в том, что при осуществлении платежей взимается комиссия. Она различается, в зависимости от способа оплаты и типа карты.
Есть и случаи, когда комиссия не взимается вовсе. Это происходит, если:
- оплата происходит с "Карты для выплат";
- при этом она менее 5 тысяч гривен;
- и к тому же – не превышает 15 платежей в месяц, указывает ПриватБанк.
Важно! Эти же условия действуют для автоматических платежей.
Какие еще нюансы, по оплате через ПриватБанк надо знать?
При оплате через номер 3700, или в отделении – действует комиссия. Ведь эти операции приравниваются к кассовым.
Для карт других банков комиссия достигает 1% – при оплате через терминалы. Интересна и деталь, что для неидентифицированных клиентов в кассах действуют фиксированные тарифы. Они достигают – 15 гривен, если сумма менее 1000 гривен. А больше этой суммы – 1% (в пределах от 15 до 200 гривен).