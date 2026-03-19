Платить за коммуналку можно меньше: вы точно не знали об этом лайфхаке

Платить меньше за коммуналку могут клиенты ПриватБанка. Речь идет о тех потребителях, кто пользуется цифровыми сервисами. То есть, оплачивает коммуналку онлайн.

Как платить меньше за коммуналку, благодаря ПриватБанку?

Платить меньше за коммуналку можно, благодаря сервису "Приват24", сообщает ПриватБанк.

Система "Приват24" имеет ряд преимуществ. В частности:

возможность оплачивать коммуналку круглосуточно;

отслеживать платежи;

и проверять архив платежей.

Сервисом "Приват24" можно воспользоваться благодаря браузеру. Также ПриватБанк позволяет оплачивать коммуналку через:

приложение;

терминал самообслуживания;

а также – позвонив оператору.

Обратите внимание! Именно при оплате онлайн можно обеспечить наименьшие траты.

Дело в том, что при осуществлении платежей взимается комиссия. Она различается, в зависимости от способа оплаты и типа карты.

Есть и случаи, когда комиссия не взимается вовсе. Это происходит, если:

оплата происходит с "Карты для выплат";

при этом она менее 5 тысяч гривен;

и к тому же – не превышает 15 платежей в месяц, указывает ПриватБанк.

Важно! Эти же условия действуют для автоматических платежей.

