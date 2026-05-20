Украинцам по-новому будут пересчитывать платежки за тепло и горячую воду

После российских атак по инфраструктуре украинцы неоднократно оставались без тепла и горячей воды. Поэтому у многих возникал вопрос – как в таких случаях должны перечислять платежки за услуги, которые фактически не предоставлялись или были ненадлежащего качества.

Что изменится для украинцев?

Механизм действий на случай чрезвычайных ситуаций уточнили. Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 20 мая.

Новые правила позволят увеличить размер перерасчета для потребителей и точнее учитывать фактический объем и качество полученных услуг. Процедура станет обязательной для всех поставщиков тепла и горячей воды – независимо от региона.

Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак (по энергетической и коммунальной инфраструктуре – 24 Канал) услуги предоставляли с перебоями или некачественно,

– считает руководительница Кабмина.

Более того, органы самоуправления смогут компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов – на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Интересно! Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что для подготовки к отопительному сезону, в частности восстановления энергетики, Украине нужно не менее 5,4 миллиардов евро.

Напомним, до следующей зимы также важно урегулировать проблему накопления долгов на энергорынке. Эксклюзивно для 24 Канала главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отмечал, что этот кризис невозможно решить без вмешательства Кабина. Однако, по мнению эксперта, до сих пор действующая власть не расценивала такую задачу как критическую, ведь за столько лет решение не нашли.

Однако теперь для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт запустят специальный механизм поставки электроэнергии, а профильные министерства с участием НКРЭКУ и Укрэнерго проработают с международными финорганизациями возможность привлечения средств для погашения задолженностей.

Как идет подготовка к отопительному сезону?

Для всех украинских областей, городов и громад утвердили "планы устойчивости", срок реализации которых истекает 1 сентября. Документы определяют приоритетные объекты для восстановления, потребность в дополнительной защите инфраструктуры и тому подобное.

Кроме того, правительство утвердило порядок формирования и использования национального резерва автономной генерации на случай блэкаутов и новых атак на энергетику.

В свою очередь в Минразвития отчитывались, что предприятия тепло- и водоснабжения уже обеспечены резервным питанием почти на 80%. Интересно, что ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснял – устойчивость энергосистемы стоит строить именно через распределенную генерацию.

Вырастут ли тарифы в ближайшее время?

По договоренностям с международными партнерами, благодаря которым Украина получает макрофинансовое финансирование, необходимо постепенно отказаться от государственного сдерживания цен на газ, электроэнергию, тепло и горячую воду.

Например, Ukraine Facility предусматривает два важных индикатора: первый касается отмены моратория на повышению тарифов на тепло и горячую воду уже до конца текущего года, а второй – либерализации рынков газа и электроэнергии после завершения военного положения.

Во время публичной дискуссии консорциума RRR4U специалист аналитического центра DiXi Group Алена Корогод объяснила, что это неизбежно усилит финансовую нагрузку на украинские семьи, поэтому государство должно увеличить поддержку именно уязвимых категорий потребителей, в частности благодаря адресной помощи.