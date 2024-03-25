Коммуналка будет расти во время войны: новые договоренности с МВФ

25 марта 2024, 09:07
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Меморандум с МВФ

Украинское правительство направило письмо о своих намерениях руководству МВФ. В нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы будут расти.

Тарифы на коммуналку вырастут

В Меморандуме говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых домохозяйств.

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В общем потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов,
– написано в документе.

Также в документе отметили, что отмена моратория на отключение потребителей-должников с 29 декабря 2023 года поспособствует большей платежной дисциплине.

Что реформируют в энергетическом секторе

После войны программа реформ в энергетической отрасли будет требовать восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Поэтому Кабмин должен принять "Дорожную карту" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Напомним! Компании теплокоммунэнерго имеют большой долг перед "Нафтогазом", из-за разницы в тарифах и последствий войны.

Поэтому, с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой, установят объемы просроченного долга и финансовое положение. Это поможет для компаний теплокоммунэнерго прояснить свои долги.

Меморандум подписали:

  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль
  • Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко
  • Председатель НБУ Андрей Пышный.

 

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах