Некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги: что это за льгота

18 декабря 2023, 08:00
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Источник:

ПФУ

Определенная категория украинцев пенсионного возраста получают льготы на оплату коммунальных услуг. Она предусматривает 100% скидки на оплату коммуналки, однако для этого требуется несколько условий.

Кто может не платить за коммуналку

Люди, работавшие на определенных работах и живущие в селах, могут получить 100% скидку на оплату счетов за коммунальные услуги и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

  • учителя,
  • медицинские и фармацевтические работники,
  • специалисты по защите растений,
  • работники музеев и библиотек,
  • работники культурных и образовательных учреждений
Важно ! Члены семьи таких людей не получают эту льготу.

 

От чего зависит льгота

Льготу можно получить, если среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает размера, дающего право на налоговую социальную льготу. На 2023 этот размер составляет 3760 гривен.

Такая льгота действует в течение двенадцати месяцев с момента признания права на нее. Чтобы подать заявление, необходимо иметь справку или записи в трудовой книжке, подтверждающие работу человека в селе по определенным специальностям.

Заметьте ! После представления документов информация о получателе льгот вносится в специальный реестр. Пенсионерам, которые уже зарегистрированы, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.

Как получить льготу

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

  • лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Действие".

 

 

 

Автор: Дарія Подвишенна