Не переплатить за коммуналку: когда передавать показания счетчиков

Украинцам необходимо не только платить деньги за потребленную воду, электроэнергию и газ, но и передавать показания счетчиков своим поставщикам услуг. Делать это необходимо вовремя, чтобы не платить более высокую коммуналку.

Когда передавать показания счетчика газа

Потребители в Украине обязаны передать показатели своего газового счетчика в первые пять дней каждого месяца – до 5 числа включительно, рассказывает 24 Канал.

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Чтобы передать данные прибора учета, можно воспользоваться одним из способов:

сообщить объем потребленного газа оператору газораспределительной сети, позвонив в его контакт-центр;

указать корректные цифры с помощью чат-бота поставщика в Viber или Telegram;

внести показатели счетчика в личном кабинете на сайте облгаза.

Важно! Если не передать показатели газового счетчика до 6 числа, то потребление газа за предыдущий месяц посчитают на основе среднемесячных показателей. Тогда придется заплатить больше, даже если было использовано меньший объем газа.

Когда передавать показания счетчика электроэнергии

Ежемесячно необходимо передавать оператору системы расчета (ОСР) показатели счетчика электроэнергии. Сделать это нужно за два дня до завершения текущего месяца или до 3 числа следующего.

Для подачи показаний счетчика есть несколько вариантов:

позвонить в колл-центр облэнерго и указать размер потребленной электроэнергии;

зайти на сайт своего облэнерго и там ввести показатели в личном электронном кабинете;

указать показатели через один из чат-ботов компании в Viber или Telegram.

Стоит знать! Если показатели счетчика света передать позже, их не учтут. Зато объем потребленной электроэнергии посчитают по среднесуточным объемом прошлых месяцев.

Когда передавать показания счетчика воды

Показатели счетчика воды необходимо передать поставщику услуг до 28 числа текущего месяца. Это касается как горячей, так и холодной воды.

Сделать это можно с помощью нескольких опций:

указать цифры через Viber-бот или Telegram-бот водоканала;

зайти в личный кабинет своего водоканала и там внести показатели;

сообщить по телефону в контакт-центре предприятия;

лично посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Следует знать! При передаче показателей потребленной воды следует указывать только цифры, которые идут на черном фоне счетчика, то есть до запятой. Если указать неправильно, можно получить немалую переплату.