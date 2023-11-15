Как получить пособие на оплату коммунальных услуг

В рамках нового отопительного сезона некоторые украинцы смогут получить доплату от государства на коммунальные расходы. Кто может претендовать на эти средства — дальше по тексту.

Что это за выплата

Помощь от государства предоставляется в рамках программы. "Прихисток", реализуемой с апреля 2022 года. Эта программа направлена на лиц, которые бесплатно поселили у себя внутренне перемещенные лица.

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За размещение одного человека ВПЛ в своем доме украинцы получают пособие на оплату коммунальных услуг.

Это 450 гривен в теплый период года и 950 гривен в холодный сезон. Компенсация выплачивается из средств Общества Красного Креста Украины.

Кто может получить эти средства:

владельцы жилья, приютившие у себя ВПЛ;

представители собственников жилья;

арендаторы жилья государственной или коммунальной собственности.

В общей сложности по программе "Убежище" жилье получили уже 3,1 миллиона переселенцев. На покрытие коммунальных расходов государство выплатило украинцам около 2,2 миллионов гривен.

Как получить выплату