Кто из украинцев имеет право на льготы на коммунальные услуги в 2025 году
- В 2025 году льготы на коммунальные услуги в Украине предоставляются на основе среднемесячного дохода семьи, который не должен превышать 4 240 гривен на одного человека.
- Льготы без учета дохода предоставляются участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, тогда как другие категории получают их с учетом дохода.
В 2025 году в Украине изменен подход к предоставлению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь главным критерием для получения льгот является среднемесячный совокупный доход семьи.
Кто имеет право на льготы в 2025 году
Льготы предоставляются гражданам, чей среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного порога – 4 240 гривен, передает 24 Канал.
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К категориям, которые имеют право на льготы на коммунальные услуги с учетом дохода, относятся:
Многодетные семьи;
Дети войны;
Участники войны;
Сельские педагоги, медики, работники культуры и библиотек;
Сельские пенсионеры, работавшие в сфере защиты растений.
Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны льготы предоставляются без учета дохода.
Напомним! С 1 января 2025 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи. Для тех, кто уже получал льготы по состоянию на 31 декабря 2024 года, новые правила применяются после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов.
Что делать, если льгота отменена
Если льгота отменена из-за превышения дохода, но доходы семьи уменьшились, льготник имеет право обратиться в органы Пенсионного фонда Украины для возобновления льготы с месяца обращения или подать заявку на получение жилищной субсидии.
Обратите внимание! Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в органы Пенсионного фонда Украины или местные органы социальной защиты населения.