Бесплатные коммунальные услуги: кто из украинцев имеет право на 100% скидки

Некоторые украинцы могут получить льготы на коммунальные услуги. Их предоставляют пенсионерам, которые работали на определенных профессиях в селах и продолжают жить там в дальнейшем.

Кто может получить льготы на коммунальные услуги

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм, может определенная категория пенсионеров, пишет 24 канал, со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Льгота предусмотрена для пенсионеров отдельных профессий, которые работали в сельской местности. Однако не уехали оттуда, а продолжают проживать в этой местности после выхода на пенсию.

В частности право на льготы имеют:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

При каких условиях пенсионеры могут получить льготы

Пенсионерам, которые имели подобную специальность, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы, и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Важно! В то же время право на 100% льготу зависит от дохода семьи льготника. То есть скидка предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240 гривны).

Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, однако не более чем до конца текущего календарного года.

Однако на членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Как получить льготу на коммунальные услуги

Пенсионер, который находится на учете в Реестре лиц, для назначения выплаты должен предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения и т.д.) на основании записей в трудовой книжке

– сообщили в ПФУ.

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно с помощью одного из трех методов: