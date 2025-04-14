Европейские энергетические компании обдумывают возвращение импорта газа из России

Крупные энергетические компании ЕС заговорили о возможности возвращения к импорту российского газа. Среди них руководители французских Engie и TotalEnergies.

Что говорят руководители компаний

Руководители компаний считают, что в случае достижения так называемого "рационального мира" Россия снова может обеспечить до четверти газовых потребностей Европы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Несмотря на радикальные заявления прошлых лет, энергетическая стабильность ЕС остается под угрозой: переговоры с Катаром зашли в тупик, темпы развития ВИЭ недостаточны, а надежность американских поставок вызывает вопросы.

Руководители французских энергетических компаний Engie и TotalEnergies выступили за частичное восстановление импорта газа из России – до 70 миллиардов кубометров ежегодно, что составит примерно 20-25% от потребностей ЕС.

Интересно! Как отметил исполнительный вице-президент Engie Дидье Голло, в условиях заключения "разумного мира" в Украине Евросоюз мог бы вернуться к закупкам до 60-70 миллиардов кубометров российского газа, включая сжиженный, что значительно меньше довоенного объема в 150 миллиардов, но все же существенная доля.

Временные уступки для России

Дидье Голло из Engie предполагает, что Украина могла бы позволить транзит российского газа как временный шаг для погашения долгов по арбитражным решениям. По его словам, возвращение России на европейский рынок возможно лишь при условии уплаты компенсаций за невыполненные контракты, которые ранее были предметом судебных споров.

Хотите вернуться? Хорошо. Но без выплаты по арбитражу новых контрактов не будет,

– подчеркнул он.

Подобную позицию высказал и глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Он подчеркнул, что ЕС должен расширять источники поставок энергии, чтобы избежать чрезмерной зависимости от отдельных стран или маршрутов.