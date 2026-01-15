Рекордное падение за 16 лет: ключевая отрасль экономики России обвалилась
- В 2025 году объемы грузоперевозок "РЖД" упали в 13 из 15 категорий грузов, в частности транспортировка зерна сократилась более чем на 12%, а промышленного сырья и черных металлов на 16% и 17,7% соответственно.
- Падение грузовых перевозок на "РЖД" свидетельствует о системном экономическом кризисе в России, который продолжается с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В России стремительно углубляется кризис на железной дороге. В прошлом году объемы грузоперевозок на "Российских железных дорогах" (РЖД) упали до рекордного уровня за последние 16 лет.
Как обвалились грузоперевозки в России?
По итогам 2025 года железнодорожный монополист России зафиксировал падение перевозок в 13 из 15 всех категорий грузов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Грузоперевозки в некоторых категориях сократились почти до 20%:
- транспортировка зерна сократилась более чем на 12%;
- перевозки стройматериалов – более чем на 10%;
- древесины – почти на 6%.
Но больше всего обвалились перевозки промышленного сырья и черных металлов – на 16% и 17,7% соответственно.
По словам аналитиков, такого стремительного падения показателей "РЖД" в России не наблюдалось с 2009 года.
Объемы грузовых перевозок являются важным маркером состояния экономики в условиях манипуляций макроэкономических показателей, к которым прибегает российская статистика,
– отмечают в ЦПД,
А РЖД не может остановить падение этих объемов уже четвертый год подряд. Проблемы у компании начались после начала полномасштабной войны в Украине.
пока ru-пропаганда пытается делать вид, что война и санкции идут России на пользу, ситуация РЖД свидетельствует о надвигающемся системном экономическом кризисе, который охватывает все сферы производства и негативно сказывается на жизни большинства граждан,
– отмечают аналитики.
Как нарастает кризис в "РЖД"?
Кризис привел к тому, что в 2025-м "РЖД" впервые стала убыточной за последние 5 лет. Только за январь-сентябрь прошлого года российская железная дорога потеряла 4,4 миллиарда рублей, как говорится в отчете компании.
Из-за стремительной потери прибыли железной дороге пришлось много занимать, и в итоге "РЖД" вошла в ТОП-3 российских компаний с наибольшими долгами:
- на первом месте оказался "Газпром";
- на втором – "Роснефть";
- а на третьем – "РЖД".
В итоге "Российские железные дороги" были вынуждены сократить инвестиционную программу почти на 40% вследствие резкого падения объемов грузоперевозок и роста кредитных ставок.
Обратите внимание! Главными причинами системных проблем "РЖД" стали санкции, резкое падение экспортной выручки и ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.
Как Россия пытается спасти "РЖД"?
Общий объем инвестиций компании в 2025 году сократился с запланированных 1,3 триллиона рублей до 890 миллиардов, а затем еще более чем на 32 миллиарда. В 2026 году сокращение продолжается – инвестиции в обновление вагонов и локомотивов уменьшили более чем на треть, а финансирование железнодорожного строительства – примерно на пятую часть.
На фоне роста долговой нагрузки, основная часть которой приходится на государственные банки, Кремль ищет способы спасти железную дорогу. Среди вариантов рассматривают повышение тарифов на грузовые перевозки, увеличение государственных субсидий, налоговые льготы для отрасли и даже использование средств Фонда национального благосостояния.
Обсуждаются и более радикальные шаги – установление предельной процентной ставки по кредитам или преобразования части долга на долю в собственности компании. Один из предложенных сценариев предусматривает конвертацию около 400 миллиардов рублей долга в акции, что фактически будет означать передачу части контроля государственным банкам.