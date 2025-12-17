Компания Укрнафта получила нового руководителя

В среду, 17 декабря, компания Укрнафта, которая входит в группу Нафтогаз, получила нового руководителя. Компанию возглавил Богдан Кукура.

Как произошло назначение руководителя?

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

По его словам, Кукура стал победителем открытого конкурентного отбора на должность председателя правления компании.

Желаю новому руководителю успехов в должности. Его многолетний управленческий опыт и профессиональные качества должны помочь Укрнафте сохранить курс на реформы и трансформацию, начатые в 2022 году,

– отметил Корецкий.