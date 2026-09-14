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14 сентября, 18:48
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Обновлено - 18:50, 14 сентября

Российская компания готовится к защите от дронов: расходы могут составить до 200 миллионов рублей

Валерия Моргун

Компания Wildberries начала закупать средства защиты объектов от беспилотников. Закупки начались после серии украинских атак на российские логистические центры.

Как Wildberries готовится к атакам дронов и во сколько это может обойтись

В начале августа компания объявила о тендере на поставку 478 тысяч квадратных метров оцинкованной металлической сетки для восьми регионов России, что пишет российское издание The Bell.

В открытой документации не указано, для каких именно целей компания будет использовать сетку. Однако собеседник The Bell из одной промышленной компании говорит, что, очевидно, речь идет о защите складов от атак беспилотников.

Продажа этих металлоконструкций теперь является выгодным бизнесом. Цены на установку такого металлического купола начинаются от 3 миллионов рублей и могут достигать 50 миллионов рублей – в зависимости от масштаба объекта.

Тендер Wildberries в настоящее время находится на рассмотрении, поскольку из восьми лотов в разных регионах заявки поданы только на три, однако уже по ним можно понять стоимость такой конструкции,
– говорится в материале.

Цена за 1 квадратный метр сетки у подрядчиков, подавших заявки на тендер, варьируется от 154 до 474 рублей.

Соответственно, вся закупка может обойтись компании Wildberries в сумму от 73,6 до 226,5 миллиона рублей.

Напомним, что украинские дроны активно атакуют Wildberries. В частности, в конце августа произошла атака на склад в Екатеринбурге.

В частности, Украина вывела из строя большинство больших складов Wildberries. Владимир Зеленский оценил сумму убытков примерно в один триллион рублей.