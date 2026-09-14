Як Wildberries готується до атак дронами та скільки це може коштувати

На початку серпня компанія оголосила про тендер на постачання 478 тисяч квадратних метрів оцинкованої металевої сітки для восьми регіонів Росії, про що пише російське видання The Bell.

У відкритій документації не зазначено, для яких саме цілей компанія використовуватиме сітку. Однак співрозмовник The Bell у промисловій компанії каже, що, очевидно, йдеться про захист складів від атак безпілотників.

Продаж цих металоконструкцій тепер є вигідним бізнесом. Ціни на встановлення такого металевого купола починаються від 3 мільйонів рублів і можуть сягати 50 мільйонів рублів – залежно від масштабу об’єкта.

Тендер Wildberries наразі перебуває на розгляді, оскільки з восьми лотів у різних регіонах заявки подали лише на три, однак уже за ними можна зрозуміти вартість такої конструкції,

– йдеться у матеріалі.

Ціна за 1 квадратний метр сітки у підрядників, які подали заявки на тендер, варіюється від 154 до 474 рублів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відповідно, вся закупівля може обійтися компанії Wildberries у сумі від 73,6 до 226,5 мільйона рублів.

Нагадаємо, що українські дрони активно атакують Wildberries. Зокрема, наприкінці серпня відбулася атака на склад у Єкатеринбурзі.

Зокрема, Україна вивела з ладу більшість великих складів Wildberries. Володимир Зеленський оцінив суму збитків у приблизно один трильйон рублів.