Как Wildberries готовится к атакам дронов и во сколько это может обойтись

В начале августа компания объявила о тендере на поставку 478 тысяч квадратных метров оцинкованной металлической сетки для восьми регионов России, что пишет российское издание The Bell.

В открытой документации не указано, для каких именно целей компания будет использовать сетку. Однако собеседник The Bell из одной промышленной компании говорит, что, очевидно, речь идет о защите складов от атак беспилотников.

Продажа этих металлоконструкций теперь является выгодным бизнесом. Цены на установку такого металлического купола начинаются от 3 миллионов рублей и могут достигать 50 миллионов рублей – в зависимости от масштаба объекта.

Тендер Wildberries в настоящее время находится на рассмотрении, поскольку из восьми лотов в разных регионах заявки поданы только на три, однако уже по ним можно понять стоимость такой конструкции,

– говорится в материале.

Цена за 1 квадратный метр сетки у подрядчиков, подавших заявки на тендер, варьируется от 154 до 474 рублей.

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Соответственно, вся закупка может обойтись компании Wildberries в сумму от 73,6 до 226,5 миллиона рублей.

Напомним, что украинские дроны активно атакуют Wildberries. В частности, в конце августа произошла атака на склад в Екатеринбурге.

В частности, Украина вывела из строя большинство больших складов Wildberries. Владимир Зеленский оценил сумму убытков примерно в один триллион рублей.