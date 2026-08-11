Удары по складам известной компании Wildberries в России разрушили бизнес-модель крупнейшего маркетплейса страны. Ранее он ежегодно продавал товаров на сумму, которая буквально равна 3 % национального ВВП.

Что происходит с компанией Wildberries

При этом прямые убытки компании могут превысить 100 миллиардов рублей, а по пессимистическому сценарию – до 200 миллиардов, что сообщили в Службе внешней разведки.

Общая потребность маркетплейса в финансировании оценивается уже в 1,3 триллиона рублей. То есть эту сумму компания займет лишь для того, чтобы не потерять платежеспособность.

В частности, оборот Wildberries уже сократился как минимум на четверть. Это даже подорвало финансовую пирамиду, которую годами выстраивала владелица компании Татьяна Ким.

Раньше компания получала средства от покупателя сразу, перечисляя ему деньги лишь через несколько недель.

Все эти недели сумма оставалась в оборотном капитале компании.

То есть модель держится, пока оборот растет. А как только он падает, "пирамида" резко рушится. Это означает, что накопленные расходы перестают покрываться притоком новых денег, а компания наращивает убытки.

Оборот маркетплейса продолжает падать, и это лишь начало длительного спада: после такого удара компания останется убыточной на годы вперед,

– пояснили в аналитическом отчете.

Правительство России уже анонсирует пакет поддержки для продавцов:

налоговые каникулы; субсидированные кредиты; а маркетплейсу могут разрешить использовать склады "Почты России".

В то же время у Кремля нет денег на льготные кредиты для Wildberries – если не запускать дополнительную эмиссию.

По данным российского Минфина, за первую половину года дефицит федерального бюджета достиг 5,7 триллиона рублей. По прогнозу аналитиков Кремля, к концу года "дыра" увеличится до 7 триллионов рублей, а по оценкам Центрального банка России может превысить 8 триллионов рублей.