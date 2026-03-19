Экономика Новости экономики "Компенсации" за отключение света: действительно ли украинцы могут получить деньги
19 марта, 14:34
"Компенсации" за отключение света: действительно ли украинцы могут получить деньги

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Украинцев предупредили о мошеннической схеме с поддельными сообщениями о "компенсации" за отключение света.
  • Злоумышленники рассылают в соцсетях ссылки на поддельные сайты, стилизованные под Ощадбанк.

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. На этот раз злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о якобы "денежных компенсациях" для граждан за длительные отключения электроэнергии.

Что известно о новой волне мошенничества?

Детали в четверг, 19 марта, сообщил Ощадбанк. Там призвали пользоваться только официальными источниками информации.

Смотрите также Украинцы смогут самостоятельно блокировать оформление кредитов: в Раде рассматривают законопроект

Чтобы выманить данные украинцев, мошенники используют поддельные сайты, которые визуально стилизованы под Ощадбанк.

Поэтому граждан призывают никогда не вводить номер карты, срок ее действия и CVV-код на неизвестных ресурсах.

Ощадбанк не осуществляет никаких выплат через посторонние ссылки в соцсетях,
– напомнили там.


Фейковое сообщение от мошенников / Фото Ощадбанк

Важно! Если вы все-таки ввели данные, немедленно заблокируйте свою карту через контакт-центр Ощадбанка (0800210800) или приложение "Мобильный Ощад".

Какие еще мошеннические схемы действуют в Украине?

  • Центр противодействия дезинформации также предупредил о фейковых "пасхальные наборы" якобы от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA в размере до 5 100 гривен. Злоумышленники ориентируются на тех, кто "не получил помощь в прошлом году".

  • Однако цель подобных схем – выманить персональные данные и похитить средства со счетов украинцев. Для прикрытия мошенники используют узнаваемые бренды и актуальные праздники.