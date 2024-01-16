Компенсация за теплоснабжение: удастся ли правительству сохранить размер тарифов

В 2022 году был введен мораторий на рост некоторых ЖКУ для населения. Разницу между реальным тарифом и тем, что платят граждане, должны были компенсировать государственными ресурсами.

Для чего нужна компенсация

В конце 2023 года в парламент был представлен законопроект о предоставлении субвенции общинам, чтобы там не возникла кризисная ситуация, в частности, не останавливалось теплоснабжение из-за недостаточного финансирования. Денежная помощь предполагается в размере 10 миллиардов гривен.

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Елена Шуляк Председатель Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления Из-за моратория на повышение стоимости коммунальных услуг, который ввели в 2022, сейчас имеем ценовой дисбаланс между себестоимостью и реальной оплатой за услуги. И самым большим вопросом является предоставление услуг по теплоснабжению.

На что будут предоставлять компенсацию

На сегодняшний день у государства нет достаточных возможностей, в том числе финансовых для того, чтобы полностью покрывать потребности общин. Однако найти выход из этой ситуации возможно, по мнению Шуляк.

Предусматривается компенсация за услуги, на которые установлен мораторий на поднятие тарифов. В то же время сумма субвенции зависит не от объема долга, а именно от разницы между уплаченными и начисленными тарифами. Также субвенцию можно будет потратить как на аванс за энергоносители, так и погашение задолженности – и это оптимальное решение, которое должно устроить всех.

– отмечает Шуляк

Во время войны важно, чтобы органы местного самоуправления и центральное правительство продолжали совместную работу. Именно благодаря слаженному сотрудничеству всех инстанций удастся избежать возможных кризисных ситуаций.