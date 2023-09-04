Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск
Источник:Телеграмм Тараса Мельничука
Официально трудоустроенные украинцы имеют право на компенсацию за отсутствие отпуска в течение года. Сейчас правительство изменило порядок предоставления этих выплат.
Компенсация за неиспользованный отпуск
В Кабмине рассказали, что в настоящее время порядок начисления заработной платы за неиспользованный отпуск меняется. Представитель КМУ в ВР – Тарас Мельничук сообщил, как именно будет выглядеть этот процесс, сообщает 24 Канал.
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Мельничук пояснил, что при исчислении средней зарплаты учитываются выплаты, получаемые лицом в течение последних 12 месяцев. А вот при расчете компенсации будет действовать другой принцип. Для исчесления этой суммы учитываются только выплаты в получении за рабочий год, в котором должен производиться этот отпуск.
Какие зарплаты в Украине сейчас
Благодаря успехам на фронте украинские предприниматели могут работать и увеличивать зарплаты. Рост выплат происходит и у госслужащих.
Какую среднюю зарплату получали украинцы в течение первой половины 2023 года:
- январь – 12 644,98 гривны;
- февраль – 12 794,11 гривны
- март – 13 423,28 гривны;
- апрель – 13 626,02 гривны;
- июнь – 14 109,64 гривны;
- июль – 16 012,38 гривны.
Учитывая эту статистику, мы видим, что с начала года сумма средней заработной платы выросла на более чем 3 000 гривен. Несмотря на трудности, украинская экономика продолжает восстанавливаться.