Деньги за моральный ущерб: миллионы украинцев теперь могут требовать компенсацию

С начала полномасштабного вторжения России почти 6 миллионов украинцев вынуждены были выехать за границу, убегая от войны. Сейчас они могут подать заявку на выплаты за причиненный им моральный ущерб.

Кто имеет право подать заявку?

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

Смотрите также Словакия сделала важный шаг для украинцев: что меняется уже сейчас

По ее словам, речь идет именно о моральных убытках, которые получили украинцы, вынужденные выехать за границу. Они от 23 февраля 2026 года могут подавать заявки на компенсацию в международный Реестр убытков (RD4U).

Они регистрируются по отдельной категории реестра – A1.2.

Речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, а также депортацией детей и взрослых подаются в других соответствующих категориях реестра,

– отметила Шуляк.

Важно! По последним подсчетам, на конец прошлого года, более 5,8 миллиона украинцев стали беженцами, вынужденно ища убежища за рубежом, отметила нардеп. Большинство из них сейчас находится в Европе.

Какие компенсации предусмотрены?

Шуляк добавила, что на сегодня в Реестре RD4U уже открыли треть от всех категорий, которые хотят создать.

В частности, заявления о компенсации за нематериальные убытки сейчас могут подавать украинцы, которые подверглись:

вынужденного внутреннего перемещения из-за войны;

сексуальному насилию;

серьезных телесных повреждений;

пыткам;

принудительного труда или службы.

Также подаваться могут люди, которые пережили смерть или пропажу без вести родных из-за военных, депортацию взрослых и детей и тому подобное.

Размер выплат пока неизвестен. Его будет определять соответствующая комиссия, которая сейчас находится только в процессе создания. Предоставлять компенсации из специального фонда, который тоже еще нужно наполнить.

Несмотря на это, украинцы активно регистрируются на выплаты:

в Реестр уже подали заявки 115 тысяч человек в разных категориях;

документы 30 тысяч заявителей рассмотрели и внесли в RD4U.

Стоит знать! Международный Реестр убытков, нанесенных Россией, создали в 2023 году под эгидой Совета Европы. На сегодня он уже открыл 15 категорий заявлений. Все заявления в Реестр можно подать через портал Дія, отмечает Минюст.

Какие выплаты для переселенцев в Украине?