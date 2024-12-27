Кто из украинцев может получить компенсацию за отопление

В Украине некоторые категории населения могут получить денежную помощь. Речь идет о компенсации расходов на отопление.

Кто может получить помощь

Помощь предоставляется жителям Черниговской области, пишет 24 канал со ссылкой Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

Читайте также Имеют ли пенсионеры право на бесплатные дрова в 2025 году

Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление у кого индивидуальное отопление дома и оплату за газоснабжение,

– говорится в заметке.

Так программа предусмотрена для жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин.

Также украинцы должны соответствовать следующим критериям:

люди с инвалидностью (1 и 2 группы)

многодетные семьи;

одинокие мать или отец;

опекуны несовершеннолетних детей:

одинокие люди 60 лет и старше.

Как получить помощь

Так граждане должны предоставить документы, которые доказывают, что они принадлежат к одной из уязвимых групп.

Также следует иметь при себе оригиналы таких документов:

паспорт;

ИНН лица и ИНН всех членов

семьи;

документ, который удостоверяет уязвимую категорию населения;

справка о составе семьи;

справки о доходах (среднемесячный доход менее 6,318 гривен на человека);

справка из банка об открытом счете (IBAN);

последняя квитанция оплаты за поставку электроэнергии.

Куда обращаться за помощью

Для получения помощи следует обращаться по адресу: город Нежин, переулок Ф. Проценко, 6 с понедельника по пятницу с 10 утра до 16 вечера.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 0960943235

– добавили в организации.

Важно! Если человек не будет иметь всех всех вышеупомянутых документов, то ему откажут в регистрации.