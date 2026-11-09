Удар по Днепру: суд обязал Россию выплатить 62 миллиона производителю мороженого

Украинский бизнес продолжает создавать весомые юридические прецеденты, заставляя страну-агрессора отвечать за совершенный террор. Очередное судебное решение доказывает, что механизм взыскания убытков с оккупантов за разрушенные активы действительно работает.

Сколько должен заплатить агрессор и что разрушили оккупанты во время обстрела

Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес показательное решение, обязав Россию возместить имущественный ущерб местному предприятию. Согласно постановлению, государство-террорист в лице своего Министерства юстиции должно выплатить ООО "Фабрика мороженого" 62,69 миллиона гривен. Именно в такую сумму эксперты оценили убытки от целенаправленной российской атаки на производственные мощности компании.

Вражеский удар нанес критический ущерб инфраструктуре предприятия в поселке Слобожанском. Российские ракеты и дроны полностью уничтожили дорогостоящее оборудование цеха приема и переработки молока. Кроме того, серьезным разрушениям подверглись бытово-производственный корпус, склады сырья и недостроенный холодильный комплекс. Суд тщательно изучил отчет оценщика, признал требования украинской компании абсолютно обоснованными и принял решение о взыскании средств.

Что известно о предыстории событий и других пострадавших

Массированная атака на Днепропетровскую область произошла 20 сентября 2025 года, когда россияне нанесли комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ОТРК "Искандер-К". Тогда от террористических действий агрессора пострадало не только ООО "Фабрика мороженого", зарегистрированная в Днепре (учредители – Вадим Пищанский, Наталья Моренец, Сергей Брехин и Анна Леонова).

Во время этого же обстрела значительные повреждения получили складские помещения ООО "Логистик Юнион", а также здания, производственное оборудование, готовая продукция и транспорт компаний "Ласунка", "Натали" и "Ласунка-Маркет" на улице Березинской. Этот судебный прецедент дает четкий сигнал другим предпринимателям: фиксировать убытки и подавать иски против России необходимо, ведь это реальный правовой путь заставить врага платить за разрушение украинской экономики.