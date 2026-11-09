Удар по Дніпру: суд змусив Росію заплатити 62 мільйони виробнику морозива

Скільки має заплатити агресору та що зруйнували окупанти під час обстрілу

Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив показове рішення, зобов'язавши Росію компенсувати майнову шкоду місцевому підприємству. Згідно з постановою, держава-терорист в особі свого Міністерства юстиції має виплатити ТОВ "Фабрика морозива" 62,69 мільйона гривень. Саме на таку суму експерти оцінили збитки від цілеспрямованої російської атаки по виробничих потужностях компанії.

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Ворожий удар завдав критичної шкоди інфраструктурі підприємства у селищі Слобожанському. Російські ракети та дрони повністю знищили дороге обладнання цеху приймання та переробки молока. Крім того, серйозних руйнувань зазнали побутово-виробничий корпус, склади сировини та недобудований холодильний комплекс. Суд ретельно вивчив звіт оцінювача, визнав вимоги української компанії абсолютно обґрунтованими та ухвалив рішення про стягнення коштів.

Що відомо про передісторію подій та інших постраждалих

Масована атака на Дніпропетровщину відбулася 20 вересня 2025 року, коли росіяни завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами ОТРК "Іскандер-К". Тоді від терористичних дій агресора постраждала не лише ТОВ "Фабрика морозива", яка зареєстрована у Дніпрі (засновники – Вадим Пісчанський, Наталія Моренець, Сергій Брехін та Анна Леонова).

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Під час цього ж обстрілу значних пошкоджень зазнали складські приміщення ТОВ "Логістик Юніон", а також будівлі, виробниче устаткування, готова продукція та транспорт компаній "Ласунка", "Наталі" та "Ласунка-Маркет" на вулиці Березинській. Цей судовий прецедент дає чіткий сигнал іншим підприємцям: фіксувати збитки та подавати позови проти Росії необхідно, адже це реальний правовий шлях змусити ворога платити за руйнування української економіки.