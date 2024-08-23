Нужно ли пенсионерам еще проходить идентификацию

Определенная категория пенсионеров должна проходить процедуру идентификации каждые полгода. В случае пропуска этой процедуры, они могут потерять выплаты.

Кто должен пройти идентификацию

Каждые полгода должны проходить идентификацию пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

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Это необходимо для того, чтобы регулятор мог убедиться, что выплаты получает именно тот человек, который имеет на это право.

Ранее эта процедура была незаметной для большинства пенсионеров, поскольку ее выполняли работники банков или почтальоны при выдаче пенсии. Теперь пенсионеры должны самостоятельно следить за прохождением идентификации.

Обратите внимание! Для отдельной категории граждан норма о физической идентификации не применялась последние три года.

С момента введения карантина в Украине из-за Covid-19, пенсионеры, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, получали пенсии без прохождения физической идентификации.

Чтобы пройти идентификацию, можно воспользоваться одним из следующих способов:

Лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

Использовать личный кабинет на веб-портале ПФУ;

Обратиться в отделение АО "Ощадбанк";

Пройти процедуру через видеоконференцию (предварительно согласовав время встречи).

Напомним! Для прохождения идентификации необходимо иметь при себе удостоверение личности или пенсионное удостоверение.