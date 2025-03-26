Украинцам могут массово приостановить пенсии: как возобновить выплаты

Украинские пенсионеры могут столкнуться с неожиданным прекращением выплат, даже если они имеют на них право. Это особенно касается людей, которые временно проживают за границей.

Почему пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты

Пенсионеры, которые выезжают за границу, продолжают еще некоторое время получать пенсию на банковские карты, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Однако, если на карте нет движения средств, могут возникнуть проблемы. Согласно действующему законодательству, если по счету нет движения средств в течение длительного времени, выплата пенсии может быть приостановлена для уточнения обстоятельств.

В таком случае пенсию надо возобновлять. Сделать это можно и за рубежом, но тогда процедура сложнее, чем если бы это было в Украине.

Как восстановить пенсию за рубежом

Чтобы восстановить выплаты и не потерять часть пенсии, необходимо подать соответствующее заявление. Пенсионный фонд Украины предоставляет некоторые услуги дистанционно, однако для возобновления выплат ранее требовалось лично обращаться в отделение.

Обратите внимание! На время действия военного положения процедура упрощена: заявление можно отправить по почте. Это правило действует для украинцев, которые находятся за границей и имеют статус временной защиты или беженца.

К заявлению следует приложить копии следующих документов:

подтверждение получения временной защиты или статуса беженца;

документ о регистрации места жительства за границей (с переводом).

Документы нужно заверить в консульстве Украины, дипломатическом представительстве или нотариально.

Основные трудности в восстановлении пенсии

На практике процесс восстановления пенсионных выплат оказывается сложнее, чем кажется.

Записаться в консульство можно только через электронную регистрацию, что требует идентификации через "Дію" или банкинг – для многих пенсионеров это является серьезной проблемой.

Стоимость оформления документов.

Заверение одного документа в консульстве – 9 евро.

Официальный перевод – 40 евро.

Минимальные расходы на все документы могут достигать 189 евро (без почтовых расходов).

Необходимые документы:

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение временной защиты;

справка о подтверждении личности;

документ о регистрации места жительства;

копия украинского паспорта.

При этом сумма пенсии, которую пытаются восстановить, составляет всего 115 евро, что делает процесс восстановления выплат экономически невыгодным для многих пенсионеров.