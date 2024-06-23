Доплаты по возрасту: кому из пенсионеров не повысят выплаты

Большинство пенсионеров получают доплату по возрасту к пенсии. Однако, законодательство предусматривает ограничения для получения такой надбавки.

Как назначаются надбавки по возрасту

По данным ПФУ, пенсионерам, чьи выплаты превышают 10 340 гривен, надбавки по возрасту не начисляются. Таким образом, в таких случаях дополнительные средства не поступают на их счета после достижения определенного возраста.

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Надбавки по возрасту начисляются автоматически на основании данных, хранящихся в базе ПФУ, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Законодательство предусматривает, что после достижения определенного возраста пенсионер имеет право на дополнительные выплаты к пенсии ежемесячно:

в 70 лет – 300 гривен;

в 75 лет – 456 гривен;

в 80 лет – 570 гривен.

Какие выплаты получают взамен

Эти доплаты не суммируются, а заменяются на большие при достижении определенного возраста.

После 80 лет пенсионеры могут получать дополнительную финансовую поддержку от государства, если они имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в повседневной жизни.

Для получения этих выплат необходимо подать медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также доказательства необходимости постоянной внешней помощи.

Сейчас размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равняется 944 гривны. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.